Aktuell teilt Wolverine-Schauspieler Hugh Jackman bemitleidenswerte Bilder auf Instagram: Er muss für seine Rolle abnehmen, nachdem er Monate zuvor für dieselbe Rolle viel zunehmen musste.

Ist das gesund?

Ob das so gesund ist? Na, gehen wir mal davon aus, dass ein Hollywood-Schauspieler medizinisch und ernährungstechnisch gut betreut ist. Trotzdem: Gerade in Hollywood ist es gar nicht so selten, dass Stars für ganz besondere Rollen auch ganz besondere Herausforderungen annehmen – richtig viel zunehmen, richtig viel abnehmen - und das meist in kurzer Zeit. Das geht nur mit viel Willenskraft. Wir schauen auf einige Extrem-Beispiele – und darauf, was das für den Körper bedeutet!

Er spielte einen 270 Kilo-Mann: Brendan Fraser

Der extremste Fall der letzten Jahre ist sicher Brendan Fraser, der sich für seine Rolle in "The Whale" im Jahr 2022 etliche Kilos anfutterte und mit einem zusätzlichen Fatsuit einen fast 300 Kilo schweren Mann verkörperte. Der Schauspieler, der in Filmen wie "Die Mumie" immer ausgesprochen durchtrainiert aussah, wagte sich dabei an einen krassen Wandel. Gesund sei das nicht gewesen, sagte er in einem Variety Actors-on-Actors-Gespräch über diese Zeit: Er bekam Gedächtnis-Probleme.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Jiji Press Photo | Morio Taga

Dünn, dick – und wieder zurück: Christian Bale

Berühmt wurde auch Christian Bale für seine extrem körperlichen Rollen: So nahm er für "The Machinist" und "The Fighter" viele Kilos ab und für die Filme "American Hustle" und "Vice" wieder zu.

Bildrechte: IMAGO / Ronald Grant

Bridget Jones: Drei Mal zehn Kilo

Erinnern Sie sich? René Zellweger musste für "Bridget Jones" rund 10 Kilo zunehmen – und das gleich mehrfach. Zudem musste Zellweger zwischen dem ersten und zweiten Teil der Reihe für ihre Tänzerinnen-Rolle im Musicalfilm "Chicago" wiederum stark abnehmen.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Tom Hanks: Diabetes wegen "Cast Away"?

Für den Film "Cast Away - Verschollen" hatte Tom Hanks vor knapp 25 Jahren 20 Kilo abgenommen. Doch die extreme Diät ist eventuell der Grund für Hanks heutige Diabetes-Erkrankung, mutmaßte der Schauspieler in einem BBC-Interview. In Zukunft will Tom Hanks keine "dicken" Rollen mehr annehmen.

Bildrechte: IMAGO / Ronald Grant

Ärzte warnen: Das ist gesundheitsgefährdend!

Kritiker und Zuschauer lieben es, extreme Veränderungen bei bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern zu sehen. Doch gesund ist das nicht. Ernährungspsychologe Christoph Klotter, der sich die vielen Rollen von Christian Bale für Deutschlandfunk Nova genauer anschaute, fasst es zusammen: "Er hat sich dort einer Gesundheitsgefährdung ausgesetzt."