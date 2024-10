Als gutaussehender Arzt in der "Schwarzwaldklinik" und als attraktiver Steward auf dem "Traumschiff" hat Sascha Hehn ein Millionenpublikum begeistert. Jetzt - zu seinem 70. Geburtstag am 11. Oktober - blickt der Schauspieler auf eine lange Karriere zurück, die natürlich noch nicht zu Ende ist.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Gott in Weiß in der "Schwarzwaldklinik"

In seinen Rollen zeigte er sich meistens lächelnd, braungebrannt - und vor allem schön. Das machte ihn in den 80er Jahren zu einem waschechten Sexsymbol in Deutschland.



Als Dr. Udo Brinkmann in der "Schwarzwaldklinik" galt Hehn als junger Gott in Weiß - noch lange bevor George Clooney in "Emergency Room" oder "McDreamy" in "Grey's Anatomy" diese Bezeichnung mit internationalem Flair füllten.

Bildrechte: picture-alliance / dpa/dpaweb | Rolf Haid

Steward und Kapitän auf dem "Traumschiff"

Noch aufregender als in der "Schwarzwaldklinik" wurde es für Hehns Fans nur auf dem "Traumschiff", wenn er als Steward Victor oben ohne und in knapper Badehose an Südseestränden spazierte.



Doch der Zauber des "Traumschiffs" hielt nicht ewig. 2018 verabschiedete sich Hehn endgültig vom "ZDF-Kultdampfer" - als dessen Kapitän. Der Grund: Die Serie habe ihren Charme verloren, er wolle seinen aber noch ein bisschen behalten, so Hehn.

Bildrechte: picture alliance/dpa/ZDF | Dirk Bartling

Schmuddelfilmchen und Türsteher

Dabei war die Kapitänsrolle wohl so etwas wie der - zumindest vorläufige - Höhepunkt einer langen Fernsehkarriere, die einst mit Sexfilmchen begonnen hatte. Zu Hehns frühen Auftritten zählen Titel wie "Mädchen beim Frauenarzt", "Die Klosterschülerinnen" und "Hausfrauen-Report 3.Teil - Alle Jahre wieder - wenn aus blutjungen Mädchen blutjunge Hausfrauen werden".



Um sich finanziell über Wasser zu halten, jobbte Hehn zeitweise auch als Türsteher. "Ich war mir für nichts zu schade", sagte er vor einigen Jahren in einem Interview.



Seinen Facettereichtum hat Hehn immer wieder unter Beweis gestellt. Zum Beispiel als Synchronstimme der deutschen Version von "Shreck" oder zuletzt auch als skrupelloser Ölprinz bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Markus Scholz

Der ewig schöne Sascha - mit Ehering