Deutschland im Film-Rausch: Für Sandra Hüller ist der Oscar zum Greifen nah. Für ihre Rolle im Film "Anatomie eines Falls" ist die in Thüringen geborene Schauspielerin als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert.



Insgesamt dürfen ihre Filme "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" auf acht (!) Trophäen hoffen. Experten sprechen schon vom "Hüller-Effekt".



Doch wie tickt die deutsche Ausnahme-Schauspielerin privat? BRISANT wirft einen Blick auf die Frau, die auszog, um die Filmwelt zu erobern.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Von Suhl auf die Bretter, die die Welt bedeuten

Geboren ist Sandra Hüller 1978 im thüringischen Suhl. Als Tochter einer Pädagogenfamilie wuchs sie zunächst im beschaulichen Oberhof und später in Friedrichroda auf. Bereits als Schülerin zog es Sandra Hüller zur Schauspielerei. Sie nahm an Theaterkursen und -Workshops teil. Nach dem Abitur studierte sie von 1996 bis 2000 an der renommierten Schauspielschule Ernst Busch in Berlin.



Ihre Berufswahl erklärt Sandra Hüller so: Sie habe schlicht und ergreifend kein anderes Talent besessen. Als Kind sei sie nicht besonders sportlich gewesen, viel allein, empfindlich. Ihr Hobby: Fernsehen.



Understatement liegt Sandra Hüller. Dass sie Talent hat, zeigen auch ihre Theater-Engagements direkt nach dem Studium: Ihre Jobs führten sie an Theater in Jena, Leipzig, Basel, Hamburg, Berlin oder München. Bereits 2003 wurde sie von der Zeitschrift "Theater heute" zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres gewählt.



Heute lebt sie mit ihrer Familie in Leipzig und Bochum.

Aufstieg in den Kino-Olymp

Einem größeren Publikum wurde Sandra Hüller 2006 mit ihrer Rolle als Michaela Kingler in "Requiem" bekannt. Für ihre Darstellung einer an Epilepsie erkrankten jungen Frau, die sich einer Teufelsaustreibung unterziehen muss, wurde sie unter anderem mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa/dpaweb | Volker Dornberger

Zehn Jahre später folgte mit "Toni Erdmann" der internationale Durchbruch. Das Filmdrama wurde für die Oscars 2017, die Critics’ Choice Movie Awards und die Golden Globes als bester fremdsprachiger Film nominiert.



Sandra Hüller hat sich mit "Toni Erdmann" mit nur 38 Jahren ein Denkmal gesetzt. Der Beweis? Eine BBC-Umfrage unter 368 Filmexperten aus 84 Ländern wählte "Toni Erdmann" 2018 auf Platz 8 der besten Filme aller Zeiten, bei denen eine Frau Regie geführt hat.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Komplizen Film/NFP

Einfache Rollen? Nichts für Sandra Hüller

Was sie so besonders macht? Sandra Hüller hat einen Hang zu komplizierten Charakteren - "Mut zur Hässlichkeit" nennt es der "Hollywood Reporter". Sie selbst sagt, dass sie keine einfachen Rollen mag.



Das zeigen auch ihre beiden aktuellen Filme: In "The Zone of Interest" spielt Sandra Hüller die Frau eines Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz. In "Anatomie eines Falls" eine Schriftstellerin unter Mordverdacht.



Übrigens: Bisher holten sich nur zwei deutsche Künstler den Oscar als bester Hauptdarsteller: Luise Rainer (1937, "Der große Ziegfeld") und Maximilian Schell (1962, "Urteil von Nürnberg").

Bodenständigkeit statt Hollywood-Glamour

Was der plötzliche Ruhm mit Sandra Hüller macht? Nicht viel, wie sie verrät:

Natürlich würde ich gerne in den USA arbeiten. Aber ich bin eine deutschsprachige, europäische Schauspielerin. Das wird immer meine Basis sein. Ich bin auch eine Mutter - das ist meine Hauptaufgabe. Sandra Hüller Hollywood Reporter

Und falls sie mal keine Lust mehr auf die Schauspielerei haben sollte, hätte sie immer noch ihren Gabelstapler-Führerschein in der Hinterhand.

Hier kann man die Oscar-Nominierte auf der Bühne erleben