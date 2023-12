Sandra Hüller hat für ihre Rolle in "Anatomie eines Falls" den Europäischen Filmpreis als beste Schauspielerin bekommen. Darin spielt sie eine erfolgreiche Schriftstellerin unter Mordverdacht.



In ihrer Dankesrede rief die 45-Jährige, die in Suhl geboren wurde und mittlerweile in Leipzig wohnt, das Publikum zu einer Schweigesekunde für Frieden in der Welt auf. Auch in anderen Kategorien konnte der Film die Kritiker überzeugen.

"Anatomie eines Falls" ist Abräumer des Abends

In gleich fünf Kategorien hat der Justizthriller "Anatomie eines Falls" von der französischen Filmemacherin Justine Triet am Samstagabend in Berlin den begehrten Preis gewonnen.



In den Rubriken "Bester Film", "Beste Regie", "Beste Schauspielerin", "Bestes Drehbuch" und "Bester Schnitt" konnte sich der Film gegen seine Konkurrenten durchsetzen.



Als "Bester Schauspieler" wurde Mads Mikkelsen für seine Rolle in "Bastarden" geehrt. Der dänische Schauspieler wurde zur Verleihung per Video zugeschaltet.

Bildrechte: IMAGO / APress

Preisverleihung ist wichtige Auszeichnung