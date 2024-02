Ein durch und durch glanzvoller Abend ist die 30. Verleihung der "Screen Actors Guild Awards" in Los Angeles. Der Preis gilt als einer der wichtigsten in der Film- und TV-Branche und als Vorbote für die anstehenden Oskars.

Eine besondere Auszeichnung erhielt Barbra Streisand: Für ihr Lebenswerk wird die 81-jährige Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin stürmisch gefeiert. Der Ehrenpreis wurde ihr von ihrem langjährigen Fan Jennifer Aniston übergeben. Streisand trieb mit ihrer Dankesrede einigen anwesenden Stars Tränen in die Augen: Schon als Teenager habe sie davon geträumt, Schauspielerin zu werden:

Den Preis für die beste Hauptdarstellerin bekam Lily Gladstone mit ihrer Rolle in "Killers of the Flower Moon" von Regie-Legende Martin Scorsese. Die 37-Jährige ist schon für einen Oscar nominiert, ebenfalls als beste Hauptdarstellerin.