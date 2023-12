Viel Glück hatte Selena Gomez in den vergangen Jahren nicht in Sachen Liebe. Beziehungen mit Justin Bieber und The Weeknd sorgten für viel Aufsehen, waren aber nicht von Dauer. Seit einigen Monaten scheint das Herz der 31-Jährigen nun aber wieder mächtig zu schlagen - und zwar für ihren neuen Freund, der kein Unbekannter ist. Nach Angaben von "Page Six" soll Gomez schon seit mehr als ein halbes Jahr mit dem Produzenten Benny Blanco liiert sein. Der 35-Jährige hat in der Vergangenheit sowohl Hits für Selena als auch für ihren Ex Justin Bieber produziert, mit dem er gut befreundet gewesen sein soll.