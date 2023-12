Diana Staehly wurde durch ihre Rolle als Tanja Steinke in der Comedy-Fernsehserie "Stromberg" bekannt, danach ermittelte sie knapp vier Jahre lang bei der "Soko Köln". Zuletzt war sie unter anderem als Melanie Evers in der Erfolgs-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Auch bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" und in "Die Bergretter" bekleidete Staehly Rollen.