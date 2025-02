1974 veröffentlichte Roland Kaiser seine erste Single. 51 Jahre und 90 Millionen verkaufte Tonträger später will sich Roland Kaiser mit seinem neuen Album "Marathon" noch tiefer in die Herzen seiner Fans singen. Dabei schlägt er besonders emotionale Töne an. Die Inspiration für sein mittlerweile 29. Studioalbum? Die Familie.

Roland Kaiser - so privat wie noch nie?

"Marathon" - ein Album wird zur Familiensache. Die Idee zum Titel hatte Ehefrau Silvia: Denn für eine so lange Karriere braucht man vor allem eines: Durchhaltevermögen - wie bei einem Marathon. "Und ein bisschen Glück", gibt Roland Kaiser im BRISANT-Interview zu. "Künstlerinnen und Künstler starten ihre Karriere und wissen nicht: Wird das jetzt ein Sprint, wird das ein Mittelstreckenlauf oder ein Marathon?"



"Marathon" umfasst eine Cover-Version und elf neue Songs - und die haben es in sich. In "Was aus euch wird" richtet sich Roland Kaiser an seine Kinder und stellt sich die schmerzende Frage: "Was aus euch wird, wenn ich nicht mehr da bin. Was aus euch wird, wenn wir uns nicht mehr nah sind."

Musikalisches Denkmal für Roland Kaisers Kinder