Name und Geschlecht des Kindes blieben zunächst unklar. Suki Waterhouse hatte ihre Schwangerschaft im November angedeutet und später Bilder mit sichtbarem Babybäuchlein gepostet. Die britische Zeitung "Daily Mail" berichtete bereits Ende März über die Geburt des Kindes.



Die Britin ist seit 2018 mit ihrem 37-jährigen Landsmann Robert Pattinson liiert - und laut der Zeitschrift "People" auch verlobt. Im vergangenen Jahr hatte sie sich in einem "CNN"-Interview über ihren Partner geäußert und gesagt, sie sei "schockiert" darüber, dass sie "seit fast fünf Jahren mit jemandem so glücklich" sei.