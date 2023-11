Nach Harry, Meghan und den Beckhams bekommt nun auch Robbie Williams seine eigene Netflix-Doku: In einer vierteiligen Mini-Serie blickt der Musikstar auf seine 30-jährige Karriere zurück. "Das macht man sonst nur an Petrus' Himmelspforte", so der Musiker.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Netflix

Robbie Williams: Früher Ruhm - vielleicht zu früh?

Seit seinem 16. Lebensjahr, als er Mitglied von "Take That" wurde, hielt ständig jemand die Kamera auf Robbie Williams. "Ich weiß nicht warum, ich habe das nicht hinterfragt", so der Sänger im Interview mit der Deutschen Presseagentur. "Es war einfach normal. Es gab keine Anweisung von mir an das Management, dass die Leute mich jede Stunde des Tages filmen müssen."



Jeder Schritt seiner Mega-Karriere wurde festgehalten. In der Netflix-Doku-Serie "Robbie Williams" arbeitet sich der britische Sänger durch sein eigenes Archiv an Filmaufnahmen und Fotos. Dabei wird klar: Hinter der Fassade des Superstars verbarg sich ein von Selbstzweifeln und mentalen Problemen geplagter Mensch. "Ich kann meiner Vergangenheit nicht entkommen."



Rückblick, Abrechnung, Reue: Die überraschendsten Enthüllungen der Doku im Überblick.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Neil Munns

Robbie Williams war eifersüchtig auf Gary Barlow

Fünf Jahre, von 1990 bis 1995, war Robbie Williams Teil der Boygroup "Take That". Dass hinter den Kulissen nicht alles glatt lief, ist bekannt. Besonders zwischen Robbie Williams und Gary Barlow soll es immer wieder Spannungen gegeben haben.



Robbie gibt in seiner Doku zu, dass er eifersüchtig auf seinen "Take That"-Kollegen war. Er wird auch ziemlich deutlich, warum: Gary Barlow stand laut Robbie Williams immer gern im Mittelpunkt der Gruppe, er wollte Karriere machen - mit allem was dazugehört. Eine Art, mit der Robbie Williams nicht gut klarkam. Gary Barlow sammelte bei ihm von allen "Take That"-Kollegen die wenigsten Sympathiepunkte.



"Ich wollte ihn dafür bezahlen lassen", so Robbie Williams in der Netflix-Doku. Und zwar indem er solo erfolgreicher wurde, als es Gary Barlow je sein sollte.



Heute sagt Robbie Williams über sein Verhalten damals: "Es tut mir leid, dass ich Gary so behandelt habe."

Bildrechte: picture-alliance / dpa | PA

Robbie Williams bereut Liebes-Aus mit Geri Halliwell

Robbie und die "Spice Girls": Ein beliebtes Thema der Yellow Press der 90er- und frühen 2000er-Jahre. Die Frage welches oder gar wie viele "Spice Girls" er datete, beschäftigte die Boulevardpresse.



Mit einem "Spice Girl" war Robbie offiziell liiert: mit Geri Halliwell - aka "Ginger Spice". Die Beziehung zerbrach allerdings schon nach ein paar Monaten. Der Grund: Die beiden Stars wurden ständig von Paparazzi verfolgt.



Einer der Fotografen steckte Robbie Williams damals fälschlicherweise, dass Geri Halliwell die Paparazzi zum Teil selbst beauftragt haben soll. Robbie Williams beendete daraufhin die Romanze – trotz einiger Zweifel. Heute bereut er diese Entscheidung: "Damals habe ich es geglaubt. [...] Es zeigt einfach, was es für die Psyche bedeutet, im Rampenlicht zu stehen, wenn man niemandem vertrauen kann."

Robbie Williams litt an Essstörung

Robbie Williams sorgte vor kurzem für Schlagzeilen, als er offenbarte, dass er an Körperdysmorphie leidet.



Selbsthass war wohl schon immer ein Thema für den Sänger. Seit Beginn seiner Karriere habe er mit Essstörungen zu kämpfen, genauer: mit Bigorexie. "Ich hatte Bigorexie, was bedeutet, dass man glaubt, keine Muskeln mehr zu haben und klein zu sein, gepaart mit Magersucht."

Bigorexie Als Bigorexie, auch Muskelsucht oder Muskeldysmorphie, wird eine Störung des Selbstbilds bezeichnet. Betroffene sehen die eigene Muskelmasse als unzureichend im Vergleich zu ihren Idealvorstellungen.

Über Ayda Field: "Sie hat mich gerettet."

Robbie Williams hat seine jetzige Frau Ayda Field erstmals 2006 getroffen - zu seinem persönlichen Tiefpunkt, wie er in der Doku erzählt. Das erste Kennenlernen war eine Katastrophe: Ayda Field besuchte Robbie nach einer Party zu Hause, während er gerade dabei war, sich von seiner Drogendealerin zu verabschieden, mit der er zuvor auch noch geschlafen hatte.



Trotzdem blieb Ayda bei ihm, die beiden unterhielten sich den ganzen Abend. Der Anfang ihrer Beziehung. Ohne sie, so Robbie Williams, hätte er seine Drogensucht nicht besiegen können. 2010 heirateten die beiden. Mittlerweile hat das Paar vier gemeinsame Kinder.