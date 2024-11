"Let me entertain you" - so lautet wohl die Devise, mit der der britische Sänger Robbie Williams in seine neue Europatournee startet. Halt macht er dabei auch in mehreren deutschen Städten.

Sechs Städte, sieben Konzerte

Los geht es in Deutschland am 25. Juni 2025 in Gelsenkirchen und führt ihn im Anschluss nach Hannover, Leipzig, Berlin, München und zum Schluss nach Frankfurt. In der Hauptstadt wird er sogar zwei Abende hintereinander spielen.



Fans sollten sich den 15. November im Kalender dick markieren - ab 11 Uhr startet dann der offizielle Vorverkauf. Für Ultra-Robbie-Fans gibt es die Möglichkeit, schon einen Tag früher beim exklusiven Pre-Sale zuzuschlagen. Infos dazu gibt es auf der offiziellen Website von Robbie Williams.

Bildrechte: IMAGO/ZUMA Press

Vom Affen zum Popstar