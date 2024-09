Nahtod-Erfahrungen

Mehr als einmal in seinem Leben hat Reinhold Messner nicht mehr daran geglaubt, alt zu werden. Am schlimmsten war es 1970 am Nanga Parbat, dem "Schicksalsberg der Deutschen". Beim Abstieg von dem Achttausender im Himalaya kam sein Bruder Günther ums Leben. Ihm selbst, damals gerade 25 Jahre alt, erfroren in der Kälte sieben Zehen. Messner kroch auf allen vieren nach unten, bis er nicht mehr konnte. Bauern fanden ihn leblos im Geröll.

Das war meine erste Nahtoderfahrung, so intensiv wie nie wieder. Dir wird klar, dass du sterben wirst und das überhaupt nichts Schlimmes ist. Reinhold Messner dpa

Der Tod ist ein Thema, das Messner nun seit mehr als 50 Jahren beschäftigt. "Es gibt Leute, die beschreiben den Absturz als den schönsten Tod", so Messner. Und danach? Ein Leben nach dem Tod? "Wir verschwinden spätestens dann, wenn niemand mehr an einen denkt. Dann ist nichts mehr da", stellt Messner klar.

Mit Reinhold kann man streiten

Auseinandersetzungen ging der Südtiroler, der mit acht Geschwistern im Villnößtal aufwuchs, nie aus dem Weg. Aber auch am Berg oder nach dem Abstieg gab es schon in jungen Jahren Streit. "Mein Vater hat immer gesagt: 'Kannst du nicht still sein und dir ein schönes Leben machen? Warum musst du immer anecken?'" Die Antwort: "Weil ich so veranlagt bin. Mich anpassen? Niemals."



Beleg dafür: der Streit um sein Erbe, den er derzeit mit seiner zweiten Ex-Frau und seinen vier Kindern in aller Öffentlichkeit austrägt. Mit einem Interview in der "Apotheken Umschau" trug Messner den Ärger selbst in die Welt. Inzwischen bereut er zutiefst, noch zu Lebzeiten einen Großteil seines Millionen-Vermögens der Familie vermacht zu haben. Die habe ihn danach entsorgt, rausgekickt, ohne Angaben von Gründen.

Achttausender bezwingen? Reicht Messner nicht!

Aus dem Hippie-Kletterer, der in jungen Jahren die großen Alpenwände im Alleingang durchstieg, wurde mit der Zeit der bekannteste Bergsteiger der Welt. Den Mount Everest bezwang er erstmals 1978, zusammen mit Peter Habeler, ohne Flaschensauerstoff, obwohl ihnen die Ärzte dringend davon abgeraten hatten. Zwei Jahre später bezwang er den höchsten Berg der Welt im Alleingang.



Und er machte weiter, Achttausender um Achttausender. Am 16. Oktober 1986 stand Messner schließlich auf dem Gipfel des Lhotse, dem Nachbarn des Everest, der ihm als letzter der 14 noch fehlte. Messner stellte damit einen Rekord für die Ewigkeit auf. Als es für ihn in der Höhe keine Ziele mehr gab, durchquerte er die Antarktis, Grönland und die Wüste Gobi.

Messner als Teil der Popkultur