"Die Ärzte sagten, es sei wirklich knapp gewesen für mich", erklärt Reiner Calmund gegenüber der Bild-Zeitung. Gemeint ist damit ein Vorfall Anfang Dezember. Bei Dreharbeiten zur Vox-Show "Grill den Henssler" hatte der 76-Jährige mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Er sei am Set zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Dort wurde schnell festgestellt: Reiner Calmund litt unter Vorhofflimmern und Herzrhythmusstörungen. Der Grund: Seine Halsschlagader war zu 90 Prozent verstopft. Die Ärzte setzten ihm daraufhin einen Stent ein - ein Implantat, das verschlossene Blutgefäße offen hält. Inzwischen fühlt sich der ehemalige Fußballmanager nach der Verödung am Herzen und einem "Stromschlag mit dem Defibrillator, damit das Herz wieder in den richtigen Rhythmus kommt" wieder "topfit".