Mit der TikTok-Hygienepolizei hatte Reese Witherspoon sicherlich nicht gerechnet. Um die hitzige Debatte zu besänftigen, nimmt sie in weiteren Videos Stellung: "Es gibt so viele Leute hier, die sagen, dass Schnee schmutzig ist, also haben wir Schnee aus dem Garten genommen und ihn in der Mikrowelle erhitzt, und er ist klar."



In einem weiteren Clip zeigt sie, dass sie an den darauffolgenden Tagen nicht krank geworden ist. "Wir sind in der Kategorie 'man lebt nur einmal' und hier schneit es vielleicht einmal im Jahr", sagte sie. "Außerdem möchte ich etwas sagen: Es war köstlich."