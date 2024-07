Ähnliche Worte fand auch der "All of me"-Sänger John Legend, der auf Instagram betont: "Ich bin dankbar für die Gnade und den Patriotismus, die er gezeigt hat, als er sich entschied, zum Wohle des Landes zurückzutreten."



Auch Robert De Niro unterstützt den Rückzug Bidens. Für ihn steht, wie das Portal "Deadline" ihn zitiert, die Niederlage Trumps dabei im Vordergrund: "Joe Biden tritt zur Seite, um den Weg für einen anderen Demokraten freizumachen, der Präsident werden kann, weil es für unser Land nichts Wichtigeres gibt, als Donald Trump an der Wahlurne zu besiegen."

Rückt Kamala Harris nun nach?

Noch am Tag seines Rücktritts erklärte Joe Biden, seine aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris als mögliche Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei unterstützen zu wollen.



Zahlreiche Promis schlossen sich an. So unter anderem Rapperin Cardi B, die auf X betont, dass sie eine Kandidatur von Kamala Harris schon seit einer Weile fordere.



Der amerikanische Blogger Perez Hilton hingegen postete am Abend bereits ein Bild der aktuellen Vizepräsidentin mit den Worten: "Frau Präsidentin". Und auch Stars wie Demi Lovato, Ariana Grande oder Lizzo stellen sich in ihren Instagram-Stories hinter Kamala Harris.

