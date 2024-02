Die Band um Til Lindemann hat gemeinsam mit ihrem Tourveranstalter MCT Agentur vor Gericht um die Einhaltung der gesetzlichen Regeln im Ticket-Zweitmarkt gekämpft. Das heißt: Plattformen wie " Stubhub ", " Viagogo " oder " Gigsberg " sind keine offiziellen Verkaufsplattformen der Band. Dennoch verlangen sie teilweise extrem hohe Preise für die Tickets - und das hat vor allem Folgen für die Fans. Denn dass Tickets nicht direkt beim Veranstalter gekauft werden, ist auf den Plattformen nur beim genauen Hinsehen ersichtlich. Oftmals stehen deshalb Fans mit einem teuren aber falschen Ticket am Einlass - und werden nicht reingelassen. Durch das neue Urteil des Landgerichts Hamburg werden also die Rechte von Ticketkäufern gestärkt und der Ticketzweitmarkt wird zur Einhaltung der gesetzlichen Regeln angehalten. Schon in den Jahren 2022 und 2023 ging Rammstein gegen die Zweitanbieter vor. Die einstweilige Verfügung habe die betroffenen Plattformen bisher aber nur wenig interessiert.

Insgesamt elf Konzerte geben Rammstein in diesem Jahr allein in Deutschland. Am 15., 16., 18. und 19. Mai finden die Shows in Dresden statt. In Frankfurt treten sie vom 11. bis 13. Juli auf. Und in Gelsenkirchen wird die Band am 26., 27., 29. und 30. Juli spielen.



Außerdem gibt es Konzerte in Frankreich, Italien, Österreich, Tschechien, Serbien, Griechenland, Spanien, Niederlande, Irland, Belgien und Dänemark.