Klar, dass eine Zusammenarbeit mit dem Hit-Garanten, bei solchen Daten, enorm begehrt ist. Doch nicht jede vermeintlich aussichtsreiche Anfrage nimmt Piontek an, da kann der Name noch so groß sein.



In der MDR-Talkshow Riverboat erzählte er jetzt, dass er eine Zusammenarbeit mit Popstar Taylor Swift abgelehnt hat. Sein Begründung: Er sei kein Swiftie. "Ich habe absolut nichts gegen ihre Musik. Aber das war zu weit weg von dem, was ich mache. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir beide da irgendetwas zusammen schaffen können", so Piontek weiter.



Eine Hintertür ließ er sich aber dennoch offen. Sollte es musikalisch zwischen den beiden in Zukunft einmal besser passen, wäre eine Zusammenarbeit natürlich immer noch möglich.