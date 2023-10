Leonardo DiCaprio war einer der ersten ganz großen Stars, die sich öffentlich für die Umwelt und den Klimaschutz einsetzten. So wirkte er nicht nur in einer Vielzahl von Spielfilmen mit, sondern hat auch schon zwei Dokumentarfilme produziert, die die Auswirkungen des Klimawandels aufzeigen sollen: "The 11th Hour" (2007) und "Before the Flood" (2016).



Seit 1998 – damals war Leonardo DiCaprio gerade einmal 24 Jahre alt – besitzt der Schauspieler eine eigene Stiftung: die "Leonardo DiCaprio Foundation". Mit der LDF hat er eine Organisation ins Leben gerufen, die sich für den Naturschutz auf der ganzen Welt einsetzt.



Beispiele für Projekte der LDF:

Gemeinsam mit der Meeresschutzorganisation "Sea Shepherd" engagierte sich LDF für das Überleben der kleinsten Meeressäuger der Welt, den Vaquitas.

2013 spendete die "Leonardo DiCaprio Foundation" drei Millionen Dollar an den WWF, um die letzten Tiger in Nepal zu schützen.

Im Dezember 2013 stieg Leonardo DiCaprio beim Automobilhersteller "Venturi Automobiles" ein, um kraftstoffsparende Autos zu bauen, die auf sauberer Energie basieren.

Noch dazu ist Leonardo DiCaprio Vorstand mehrerer Umweltschutzorganisationen sowie UN-Friedensbotschafter mit Fokus auf Klimathemen. Zusammen mit Laurene Powell Jobs, der Witwe des Apple-Gründers Steve Jobs, hat der Oscar-Preisträger 2019 die Organisation "Earth Alliance" gegründet. Sie wollen als Reaktion auf die Erderhitzung in Bereichen wie erneuerbare Energien, sauberes Trinkwasser und Schutz von Ökosystemen mit Wissenschaftlern und Aktivisten arbeiten.

Zweifel an Leonardo DiCaprios Engagement

Allerdings steht Leonardo DiCaprio auch immer wieder in der Kritik: Klimaschützer werfen ihm vor, dass sein Umwelt-Engagement nicht ganz ehrlich sei. Ihnen ist beispielsweise ein Dorn im Auge, dass der Schauspieler begeisterter Jacht-Urlauber ist und regelmäßig Reisen mit seinem Privatjet absolviert – und sogar andere Menschen dazu animiert.



2016 richtete er eine Spendengala in Saint-Tropez aus, zu der die rund 500 Teilnehmer per Flugzeug anreisen mussten. Eingeladen waren unter anderem Kate Hudson, Charlize Theron, Cate Blanchett, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Robert De Niro und Scarlett Johansson. Die britische "Daily Mail" rechnete damals aus: Pro Star fielen sieben bis 86 Tonnen CO2 an, je nachdem, ob sie Linie oder Privatjet bevorzugten. Die "Daily Mail" bezeichnete Leonardo DiCaprio sogar als "Öko-Heuchler". Pure Überzeugung oder geschickte PR-Taktik? Leonardo DiCaprio wird für seinen Einsatz fürs Klima gefeierz – aber auch kritisiert. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire