"Angst und Panik" - mit diesen Worten beschreibt Bürger Lars Dietrich seine Horrornacht. Der Entertainer, sowie Schauspielerin Caroline Beil und Schauspieler Torsten Münchow waren in einem Hotel in Worms in ihren Zimmern, als sie durch einen lauten Knall aufgeschreckt wurden. Wenige Stunden vorher haben sie noch zusammen mit Marina Dähne bei der Premiere von "Rent a Friend" auf der Bühne gestanden.

Der Grund für den Lärm: Ein Handyladen war in Brand geraten. Dichte Rauchschwaden waren bereits in die darüberliegenden Zimmer des Hotels gewabert.



Die Rauchentwicklung war schon so weit fortgeschritten, dass der Flur des Hotels voller Qualm gewesen sei, so dass man nicht mehr herauskam, erklärt Bürger Lars Dietrich gegenüber BRISANT. Aus Panik unternahm der Entertainer kurzerhand einen waghalsigen Sprung, um sich aus dem Hotel zu retten.