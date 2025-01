Trotz des Verlusts, den er und seine Frau nun zu verkraften haben, ist er sich sicher, "mit der Liebe unserer Kinder und Freunde" alles zu überstehen.



In Malibu hat Schauspieler Milo Ventimiglia, bekannt aus Serien wie "This is us" oder "Gilmore Girls, ebenfalls sein Haus verloren. Das dramatische an seiner Situation: Seine Frau ist im neunten Monat schwanger. Bereits am Dienstag (07.01.2025) seien er und seine Frau Jarah vor den Flammen geflüchtet, konnten einige wichtige Dinge aus dem Haus noch mitnehmen, wie er im Interview mit CBS News verrät. Nun sei alles andere zerstört, inklusive dem frisch eingerichteten Babyzimmer. Wie ihr Haus dem Erdboden gleichgemacht wurde, habe das Paar über eine Security Kamera beobachtet. "Wir schaffen das schon. Frau, Baby und Hund sind am wichtigsten."



Auch "Gossip Girl"-Schauspielerin Leighton Meester und ihr Mann Adam Brody mussten sich von ihrem Haus verabschieden. Fotos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen das Ausmaß: Vom Haus ist nur noch eine rauchende Ruine übrig.