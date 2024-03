Die Song-Auswahl war kein Zufall: Beide Mega-Pop-Stars sind tatsächlich "Survivors" - Überlebende: Madonna musste kurz vor dem geplanten Beginn ihrer Celebration Tour mit einer schweren Infektion auf die Intensivstation behandelt werden, Kylie Minogie hatte vor knapp 20 Jahren eine Brustkrebs-Erkrankung überstanden.



"Das ist es, was wir Überleben nennen. Es ist ein Privileg für mich, hier oben zu sein und mit dir zu singen. Gott schütze dich, gib niemals auf!", kommentierte Madonna (65) laut Daily Mail.



Zur Freude der Fans beim Madonna-Konzert stimmten die beiden Sängerinnen auch Kylie Minogues wohl größten Hit, "Can't Get You Out Of My Head" gemeinsam an - das Publikum im kalifornischen Inglewood sang begeistert mit lautstark mit!