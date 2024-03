Mit tragenden Rollen in den mehrfach ausgezeichneten Serien "The Bear - King of the Kitchen" und "Shameless" hat sich Schauspieler Jeremy Allen White weltweit einen Namen gemacht. Jetzt könnte die nächste große Rolle auf den 33-Jährigen warten, der unter anderem auch für Calvin Klein modelt.



US-Medien berichten, dass White in einem Film über Bruce Springsteen die Hauptrolle übernehmen könnte. Demnach solle der Film auf dem Buch "Deliver Me from Nowhere" von Autor Warren Zanes basieren und von der Entstehung von Bruce Springsteens Album "Nebraska" handeln.



Nach Angaben vom Branchenblatt "Deadline" ist Springsteen selbst in das Projekt involviert.