Anfang September mussten Kourtney Kardashian und Travis Barker noch um ihr ungeborenes Baby bangen. Wie die 44-Jährige auf Instagram berichtete, musste ihr Sohn im Mutterleib operiert werden.



Warum der Eingriff nötig war, erklärte sie nicht, sie dankte jedoch den Chirurgen: "Dass ich das Krankenhaus mit meinem kleinen Jungen sicher im Bauch verlassen durfte, war der größte Segen!" Jetzt darf sie ihren Sohn hoffentlich wohlbehalten in den Armen halten.



Kourtney Kardashian hat bereits drei Kinder mit ihrem Ex-Partner Scott Disick und der Schlagzeuger Travis Barker ist ebenfalls dreifacher Papa aus seiner ersten Ehe mit Shanna Moakler. Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

03.11.23 | So viel Unterhalt muss Al Pacino zahlen

Sein jüngster Spross kommt ihn teuer zu stehen ....



Al Pacino hat vier Kinder, sein jüngster Sohn kam diesen Sommer zur Welt. Eigentlich stehen alle Zeichen auf späte Vaterfreuden, wäre da nicht der Beziehungsstatus zu Mutter Noor Alfallah - denn der ist weiterhin unklar. Immerhin sollen sich der Schauspieler und die 29-jährige Filmproduzentin jetzt in Sachen Sorgerecht und Unterhalt geeinigt haben.



Al Pacino soll 110.000 US-Dollar im Voraus zahlen, plus 30.000 Dollar monatlich. Er müsse außerdem 15.000 US-Dollar pro Jahr in einen Bildungsfonds einzahlen. Der Betrag kann, je nach Jahresverdienst des Schauspielers, noch höher ausfallen.



Allerdings: Laut "Celebrity Net Worth" besitzt Al Pacinos im Jahr 2023 ein geschätztes Vermögen von 120 Millionen US-Dollar. "People With Money" schätzt, dass der Hollywoodstar allein zwischen Oktober 2022 und Oktober 2023 75 Mio. Dollar eingenommen haben soll. Da erscheinen 30.000 Dollar doch wie Peanuts.



Laut Rechtsdokumenten, die unter anderem "TMZ" vorliegen, teilen sich Al Pacino und Noor Alfallah das Sorgerecht für ihren fünf Monate alten Sohn Roman. Sie erhalte aber das primäre physische Sorgerecht, er nur ein Besuchsrecht.

01.11.23 | "Queen of Christmas" auf 20 Mio. Dollar verklagt

Muss Mariah Carey für ihren Weihnachtshit "All I Want for Christmas Is You" bald schwer blechen?



Der Vorwurf: Die Pop-Diva soll für ihr berühmtes Weihnachtslied bei dem Sänger Andy Stone abgeschrieben haben. Der veröffentlichte bereits 1989 einen Song namens "All I Want for Christmas Is You". Mariah Careys Hit feierte erst 1994 Premiere.



"Wenn man beide Songs vergleicht, fällt auf, dass etwa 50 Prozent der Wörter identisch sind und sogar in identischer Reihenfolge stehen", erklärt Andy Stones Anwalt dem "Rolling Stone". Mariah Carey soll nun 20 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

Pikant: Es ist bereits Andy Stones zweiter Anlauf, Mariah Carey vors Gericht zu ziehen.



Der Countrymusiker hatte schon im vergangenen Jahr versucht, die Pop-Ikone wegen Urheberrechtsverletzung zu verklagen. Damals zog er die Klage aber wieder zurück. Nach einem gescheiterten Versuch, sich außergerichtlich mit Mariah Carey und ihrem Mittexter Walter Afanasieff zu einigen, entschloss sich Andy Stone jetzt zu einer zweiten Klage.



Mariah Carey äußerte sich weder zur vergangenen Klage, noch zur aktuellen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Brent N. Clarke

31.10.23 | So streng war Madonna früher

Einmal mit einem großen Star auf Tour gehen: Für Tänzerin Carrie Ann Inaba hat sich dieser Traum schon in den 80ern erfüllt. Madonna fragte die damals 23-Jährige, ob sie im Background tanzen könne. Gefragt, getan(zt). Nur stellte sich die "Queen of Pop" als durchaus streng heraus, wie Inaba nun in einer US-Talkshow erzählte.

Bildrechte: IMAGO / BRIGANI-ART

Madonna beharrte damals auf absoluter Pünktlichkeit. Für jede Minute, die die Tänzer zu spät kamen, sollten ihnen 100 Dollar von der Gage abgezogen werden! Die Folge: Inaba kam immer früher als eigentlich vereinbart - aus Angst vor den finanziellen Folgen.



Da hat Madonna aus ihrer Sicht wohl alles richtig gemacht. Nur, dass ausgerechnet sie in Sachen Pünktlichkeit vorprescht, ist witzig. Schließlich lässt Madonna ihre eigenen Fans bei Konzerten auch manchmal stundenlang warten...

Bildrechte: picture alliance / dpa | Felipe Trueba

29.10.23 | Halloween in Hollywood: Kourtney wird zur Kim

Happy Halloween!



Nicht nur Heidi Klum liebt das Gruselfest, auch die Kardashians legen sich jedes Jahr mächtig ins Zeug und überlegen sich ausgefallene Kostüme.



Das Krönchen für die beste Verkleidung geht dieses Jahr innerhalb der Familie an Kourtney - finden zumindest ihre Instagram-Fans.



Die älteste der Kardashian-Schwestern schlüpft dieses Jahr in Kims ikonischen Met-Gala-Look von 2013. Damals musste die schwangere Kim für ihr Outfit viel Häme einstecken. Bleibt also die Frage, ob Kourtneys Verkleidung mehr Seitenhieb als Hommage ist...

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire