Was genau Ethan James Green da auffrischt? Die Nacktheit. Ausgerechnet. Und das, wo sich der Pirelli doch endlich ein künstlerisch-anspruchsvolles Image erarbeitet hat. Unterstrichen wird diese Gewichtigkeit auch dadurch, dass die aktuelle Ausgabe im altehrwürdigen Naturhistorischen Museum in London präsentiert wurde. Jahrelang wurde der Pirelli in Frage gestellt: Auf den Monatsseiten? Junge Frauen, so schön wie antike Skulpturen. Makellos, hüllenlos. Früher galt der Kalender als Inbegriff der Aktfotografie. Die Rollen klar verteilt: Frauen vor, Männer hinter der Kamera. Richard Avedon, Herb Ritts, Steven Meisel - um mal ein bisschen Namedropping zu betreiben. Der Pirelli war jahrzehntelang ein Produkt, das allein dem "Male Gaze", also dem männlichen Blick diente. Dass das blöd und mächtig schief lief, hat irgendwann auch Pirelli selbst gemerkt. Nackt, nackt, nackt - das ist eben auch das Mädchen auf Seite 3. Dafür braucht es keine Avedons und Ritts dieser Welt.

Mitte der Nullerjahre war damit erst einmal Schluss. Nackte Körper spielten bei Pirelli kaum noch eine Rolle. Dafür wurde der Kalender in mühsamer PR-Arbeit zu einem Manifest für Weiblichkeit und Diversität. Im Jahr 20012 durfte mit Adriana Lima eine schwangere Frau in den Kalender. Sophia Loren war 73 Jahre alt, als sie 2007 für Pirelli fotografiert wurde. Ganz groß: 2016 fotografierte Annie Leibovitz 13 Frauen, darunter die damals 82-jährige Künstlerin Yoko Ono, Tennis-Ass Serena Williams und Musikerin Patti Smith.

Das war richtig und wichtig. Nun also wieder die Rückwärtsrolle - die aber mindestens genauso richtig und wichtig ist.



Ethan James Green feiert in der aktuellen Pirelli-Ausgabe das Comeback der Sexyness - und machte sich dafür direkt selbst nackig. Ein Fotograf wird zur eigenen Pirelli-Muse.



In 24 Fotos inszeniert Ethan James Green die Nacktheit der anderen Models behutsam, ganz natürlich, unaufdringlich, unvollkommen, pur und ohne roten Faden. Mal in Schwarzweiß, mal in Farbe. Mal in der Natur, mal im Studio. Mal normschön, mal mit Ecken und Kanten.