Deutschland im Oscar-Fieber: Die gebürtige Thüringerin Sandra Hüller ist mit ihrer Hauptrolle im französischen Film "Anatomie eines Falls" für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin nominiert - eine der wichtigsten Kategorien überhaupt.



"Anatomie eines Falls" kann zudem in den Sparten "Bester Film", "Beste Regie" und "Bestes Original-Drehbuch" auf einen Goldjungen hoffen.



Und der Nominierungs-Regen geht weiter: Der Film "The Zone of Interest", in dem Sandra Hüller ebenfalls mitspielt, wurde in den Kategorien "Bestes adaptiertes Drehbuch", "Beste Regie", "Bester Film" und als bester internationaler Film nominiert. Das deutsche Drama "Das Lehrerzimmer" von İlker Çatak geht ebenfalls in der Kategorie "Bester internationaler Film" ins Rennen. Genauso wie der in Tokio gedrehte Film "Perfect Days" des deutschen Regisseurs Wim Wenders.