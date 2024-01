Bildrechte: dpa

Oscar-Nominierungen 2024 Deutschland geht mit Sandra Hüller ins Oscar-Rennen

23. Januar 2024, 14:44 Uhr

Bereits zum 96. Mal blickt die gesamte Filmwelt in diesem Jahr wieder nach Los Angeles - die Verleihung der Oscars steht an. Doch bevor die "Goldjungen" am 10. März verliehen werden, ging es am Dienstag (23.01.) erst einmal um die Bekanntgabe der Nominierungen für den prestigeträchtigen Preis.