Fragt sich, was den Wert der Tüten so in die Höhe schießen lässt.



Zusammengefasst: So ziemlich alles, was Luxus ausmacht. Das mit Abstand teuerste Geschenk: Ein 50.000-Dollar-Urlaub im privaten Chalet "Zermatt Peak" in der Schweiz - am Fuße des Matterhorns.



Wer keine Lust auf Berge hat, kann alternativ nach St. Barts in die Karibik düsen - in eine 25.000 Dollar teure Privatvilla.



Übrigens: Was ein Traum für Otto-Normal-Verbraucher ist, wird von den Stars oft nicht genutzt. Denn: Die meisten Urlaube werden nie angetreten, wie Lash Fary der "Bild" verrät. "Ihre Terminkalender sind so vollgepackt und sie verbringen viele Tage des Jahres im Flugzeug. Viele von ihnen wollen lieber zu Hause bleiben und nicht wegfliegen. In den vergangenen Jahren haben nur zwei der Nominierten die Luxus-Trips wahrgenommen."



Vielleicht besser einzulösen sind diese exklusiven Aufmerksamkeiten:





ein 22.000 Euro teures Spa-Erlebnis in Kalifornien

Gourmet-Popcorn mit Champagner-Geschmack

ein Weinkühlschrank

ein Mini-Klapptisch für teure Luxustaschen

ein Infrarot-Grill für 13.000 Dollar