Die Academy of Motion Picture Arts and Science (AMPAS), kurz Academy, ehrt bei den Oscars die aus ihrer Sicht besten Filme und Filmschaffenden des Kinojahres 2023. Es gibt Auszeichnungen in 23 Kategorien.

Die Verleihung findet am 10. März 2024 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Beginn der Veranstaltung ist kurz vor Mitternacht deutscher Zeit.

Die Antwort ist hier ganz klar: Sandra Hüller. Die Schauspielerin spielt in gleich zwei nominierten Filmen mit - "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest". Hinzu kommt, dass die 45-Jährige sogar selbst für einen Oscar nominiert ist.



In der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" konkurriert Sandra Hüller mit den Schauspielerinnen Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Emma Stone ("Poor Things"), Cary Mulligan ("Maestro") und Annette Bening ("Nyad").



