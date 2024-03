03:20 | Der beste Film des Jahres ist...

"Oppenheimer"! Fazit nach einer emotionalen Oscarnacht: Sieben von dreizehn möglichen Goldjungen für das Biopic mit Cillian Murphy.



Vier Preise hat "Poor Things" gewonnen, einen Oscar gab es für "Barbie", zwei für "Zone of Interest". Bradley Coopers "Maestro" und "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone gingen überraschend leer aus.

03:10 | Beste Hauptdarstellerin wird gekürt

Und der Oscar geht ...nicht nach Deutschland. Emma Stone wird für ihre Rolle in "Poor Things" zur besten Hauptdarstellerin gekürt. Es ist ihr zweiter Oscar nach "La La Land".



Ihren Auftritt hätte sich die frisch gebackene Oscar-Gewinnerin sicher anders vorgestellt: Ihr Kleid von Louis Vuitton ist am Rücken gerissen: "Don't look at the back of my dress!" (dt.: "Schaut nicht auf die Rückseite meines Kleides!)



Das Malheur soll beim Tanzen zu Ryan Goslings Hit "I'm just Ken" passiert sein. Doch Emma Stone nimmt es locker und wechselt in ihrer Dankesrede zwischen Humor und ganz großen Gefühlen.

03:03 | Beste Regie für Oppenheimer

Kein Weg führt an "Oppenheimer" vorbei, wenn es um die ganz großen Kategorien geht: Christopher Nolan gewinnt seinen ersten Regie-Oscar für "Oppenheimer". 2018 war er schon einmal für "Dunkirk" nominiert, verlor aber gegen Guillermo Del Toro.

02:56 | Cillian Murphy wird bester Hauptdarsteller

Es wird ernst: Nur noch vier Kategorien sind zu vergeben - und zwar die absoluten Königs-Klassen "Bester Hauptdarsteller", "Beste Hauptdarstellerin", "Beste Regie" und "Bester Film".



Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy und Jeffrey Wright kämpfen um einen Goldjungen als "Leading Actor".



Durchsetzen kann sich... Cillian Murphy!

02:50 | In Memoriam

Die Academy Awards werden ungewohnt politisch: Bevor an die verstorbenen Filmschaffenden erinnert wird, flimmert eine Szene aus dem Filmporträt "Nawalny" über den Oscar-Bildschirm. Die Doku über den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny gewann 2023 einen Oscar.



Danach erklingen die Stimmen von Andrea Bocelli und seinem Sohn Matteo, die "Time to Say Goodbye" singen.

02:40 | "Barbenheimer" wins: "Barbie" und "Oppenheimer" räumen ab

Was für ein Laudatoren-Duo: Nach Ryan Goslings Showeinlage werden direkt im Anschluss die Kategorien "Beste Filmmusik" und "Bester Filmsong" gekürt - und zwar von Ariana Grande und Cynthia Erivo. Die beiden spielen in der kommenden Musical-Verfilmung Elphaba und Glinda, die Hexen von "Wicked".



And the Oscar goes to ... Oppenheimer! Es ist der vierte Oscar für den Christopher Nolan-Film.



In der Kategorie "bester Filmsong" setzen sich Billie Eilish und Bruder Finneas mit ihrer Ballade "What Was I Made For" durch. Barbie bekommt seinen ersten Goldjungen und Billie schreibt sogar Oscar-Geschichte: Sie ist mit 22 Jahren die jüngste Doppel-Gewinnerin überhaupt! Ihre erste Trophäe erhielt sie 2022 für den Bond-Song "No Time to Die".

Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

02:30 | Fulminanter Auftritt: Ryan Gosling rockt als Ken

Darauf haben Zuschauer auf der ganzen Welt gewartet: Ryan Gosling heizt mit seinem Live-Gesang die Oscar-Menge an. Sein Hit "I'm Just Ken" ist für den besten Filmsong nominiert.



Nach "Barbie-Gate" fürchteten Film-Fans, dass Ryan Gosling die Oscars boykottieren und seinen Auftritt canceln könnte. Der Schauspieler kritisierte, dass weder Barbie-Hauptdarstellerin Margot Robbie noch Regisseurin Greta Gerwig nominiert wurden.



Sein Auftritt ging sofort viral. Auf Social Media urteilen die User jetzt schon: Best Oscar Moment EVER. Einige wünschen sich Ryan Gosling sogar als Act für die Super-Bowl-Halftimeshow.

02:25 | Bester Ton für "Zone of Interest"

Der zweite Oscar für das Historiendrama "Zone of Interest"!

02:14 | Dritter Oscar für Oppenheimer

"Oppenheimer" räumt auch in der Kategorie "Beste Kamera" ab - für viele keine Überraschung. Kameramann Hoyte van Hoytema war 2018 schon einmal für einen Film von Christopher Nolan nominiert, dieses Mal nimmer er den Goldjungen mit nach Hause. Damit ziehen "Poor Things" und "Oppenheimer" mit bisher drei Oscars gleich.



Direkt im Anschluss wird "The Wonderful Story of Henry Sugar" als bester Kurzfilm geehrt. Regisseur Wes Anderson ist allerdings nicht da, um den ersten Oscar seines Lebens entgegenzunehmen.

02:07 | Politisches Statement und der beste Dokumentarfilm

Die Oscars stehen dieses Jahr ganz im Zeichen von "Barbie" - auch wenn der Blockbuster bisher noch keine Trophäe abräumen konnte.



Die "Barbie"-Schauspielerinnen America Ferrera und Kate McKinnon präsentieren die Oscar-Kategorien "Bester Dokumentarfilm" und "Bester Dokumentar-Kurzfilm".



Die Gewinner: "20 Days in Mariupol" und "The Last Repair Shop".



Regisseur Mstyslaw Tschernow bedankt sich für den "ersten Oscar für die Ukraine", den er gern gegen eine Gegenwart tauschen würde, in der Russland nicht die Ukraine angegriffen hätte.

01:48 | "Oppenheimer" holt auf

Standing Ovation für das Dreamteam Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Niemand wusste vom Auftritt des legendären Filmduos, die Academy kündigte die beiden nicht als Presenter an. Auch die Gerüchteküche brodelte im Vorfeld nicht - eine gelungene Überraschung.



Schwarzenegger und DeVito durften direkt zwei Gewinner küren: Einmal "Godzilla Minus One" für die besten Spezialeffekte und "Oppenheimer" für den besten Schnitt.



"Oppenheimer" ging mit 13 Nominierungen als DER Oscar-Favorit ins Rennen.

01:35 | Bester Nebendarsteller

Und wieder tritt eine "Fab 5" aus ehemaligen Gewinnern auf die Oscar-Bühne - dieses Mal, um den besten Nebendarsteller zu küren.



Der strahlende Gewinner: Robert Downey Jr. für seine Rolle als Oppenheimer-Gegenspieler Lewis Strauss. 1993 war Robert Downey Jr. zum ersten Mal für einen Oscar nominiert - für das Biopic "Chaplin".



Hey, it's not Ken ... Auch Ryan Gosling war für seine Rolle in "Barbie" nominiert, doch seine Darbietung war wohl für die Academy nicht "kenough". Der pinke Oscartraum hat sich für den feministischen Blockbuster noch immer nicht erfüllt.

01:27 | "Barbenheimer" bei den Oscars