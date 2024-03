Rekordhalter als Oscar-Moderator ist der 2003 gestorbene Komiker Bob Hope, der 19 Mal Gastgeber war. Billy Crystal war es neun Mal. Auch Ellen DeGeneres, Chris Rock, Whoopi Goldberg oder John Stewart gaben früher bereits den Ton an. Der Job gilt als einer der begehrtesten und schwierigsten in der Branche.



Den meisterte Jimmy Kimmel bei seiner Premiere 2017 ganz souverän. Er musste eine peinliche Panne während der Live-Show bewältigen. Am Ende der Gala hatten Mitarbeiter hinter der Bühne aus Versehen die Umschläge vertauscht und den Filmstars Warren Beatty und Faye Dunaway eine falsche Sieger-Karte in die Hand gedrückt.



So wurde zunächst "La La Land" statt des wahren Gewinners "Moonlight" zum besten Film gekürt, ehe der Irrtum aufgeklärt wurde. Jimmy Kimmel reagierte damals geschickt: "Ich gebe mir selbst die Schuld (...) Ich verspreche, ich komme nie wieder", sagte er mitten in dem Chaos mit einem Augenzwinkern.

24.08.2023 | "Das Lehrerzimmer" ist neue deutsche Oscar-Hoffnung

Jetzt steht es fest: Der Film "Das Lehrerzimmer" geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Eine Fachjury hat alle Bewerberfilme unter die Lupe genommen und sich für das Drama entschieden.



Im Film geht es um eine Lehrerin, gespielt von Schauspielerin Leonie Benesch, die eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufklären will. Dafür lässt sie heimlich eine Kamera im Lehrerzimmer mitlaufen.



Das Drama von Regisseur Ilker Çatak hat schon beim Deutschen Filmpreis die Goldene Lola für den besten Spielfilm abgeräumt. Trotzdem muss der Film nach dem Erfolg von "Im Westen nichts Neues" in sehr große Fußstapfen treten - vier Oscars hatte das Kriegsdrama gewonnen.

Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

14.08.2023 | Zwölf deutsche Filme in der Bewerbung um Oscars

Die Fußstapfen sind groß: Nach dem Erfolg von "Im Westen nicht Neues" bewerben sich zwölf Filme als deutscher Beitrag für die Oscars 2024.



Darunter sind unter anderem Wim Wenders' Film "Anselm - Das Rauschen der Zeit", "Sisi & Ich" von Frauke Finsterwalder, "Wochenendrebellen" von Marc Rothemund und "Roter Himmel" von Christian Petzold, wie German Films, die Auslandsvertretung des Deutschen Films, am Montag (14.08.) in München mitteilte.



Die Entscheidung, welcher Film im kommenden Jahr bei der 96. Oscar-Verleihung letztlich für Deutschland ins Rennen um die Auszeichnung für den besten internationalen Film geschickt wird, am 23. August in München fallen, wo eine Fachjury darüber entscheidet.



Die Wahl des deutschen Beitrags ist erstmal nur eine Vorstufe im Rennen um den Auslands-Oscar. Später wird die Shortlist aus den internationalen Bewerbern bekannt gegeben. Aus dieser Shortlist werden wiederum die fünf nominierten Filme gekürt.

Bildrechte: dpa

Im Frühjahr 2023 gewann die deutsche Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues" von Regisseur Edward Berger nicht nur den Oscar als bester internationaler Film, sondern auch noch drei weitere für Kamera, Szenenbild und Filmmusik.

Erst vier deutsche Produktionen gewannen den Preis für den besten internationalen (nicht-englischsprachigen) Film. Vor "Im Westen nichts Neues" war das zuletzt im Jahr 2007 Florian Henckel von Donnersmarck mit dem Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" gelungen. 1980 hatte die Romanverfilmung "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff diesen Preis erhalten, 2003 "Nirgendwo in Afrika" von Caroline Link.

24.04.2023 | Datum für die Oscars 2024 steht fest