Film-Fans dieser Welt: Seid ihr bereit für die Nacht der Nächte? Am 10. März werden die Oscars verliehen. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, um sich das nötige Hollywood-Know-How anzuschaffen. Deshalb gibt's hier alle Nominierungen und die wichtigsten Streaming-Angebote im Überblick.

Insgesamt zehn Produktionen dürfen in der Königs-Kategorie "Bester Film" auf einen Oscar hoffen. Als absoluter Favorit gilt Christopher Nolans Filmbiografie "Oppenheimer". Das Filmdrama wurde Sage und Schreibe 13 Mal für den Goldjungen nominiert.



Heißer Mit-Favorit: "Poor Things" und "Killers of the Flower Moon" mit elf, bzw. zehn Nominierungen.