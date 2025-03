Am Donnerstagabend (27.02) fand zum 67. Mal der Wiener Opernball statt. Rund 5.000 nationale und internationale Gäste kam am Abend in Wien zusammen, um im Dreivierteltakt das Tanzbein zu schwingen. Nur einer fehlte: Richard "Mörtel" Lugner, das Aushängeschild des Wiener Opernballs. Sein Platz blieb am Abend symbolisch leer.

Für Leni Klum war es der erste Opernball überhaupt. Auf dem roten Teppich vorab zeigte sich die Tochter von Model-Superstar Heidi Klum ganz aufgeregt. Im Interview mit dem Sender Puls24 verriet die 20-Jährige auf die Frage, ob sie auch tanzen würde: "Ich werde es versuchen. Ich kenne nicht den genauen Tanz, den sie tanzen, aber hoffentlich kann es mir jemand beibringen." Später am Abend teilte sie in ihrer Instagram-Story Videos, wie ihr tatsächlich der Wiener Walzer beigebracht wurde. Modisch konnte Leni auf jeden Fall überzeugen. Dem Sender ORF erzählte sie: "Ich fühle mich wie eine Prinzessin."

Dass die Farbe weiß beim Wiener Opernball nicht so gern gesehen wird, scheint Model Candice Swanepoel nicht gewusst zu haben - sie erschien in einem schimmernden weißen Kleid.



Weiß wird beim Opernball traditionell nur von den Debütantinnen getragen, also den Damen, die den Ball eröffnen. Es soll ihre Reinheit und Unschuld symbolisieren.



Am Ball durfte sie trotzdem teilnehmen und schien an der Seite von Leni Klum in der Swarovski-Loge eine gute Zeit gehabt zu haben.