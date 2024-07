Sydney 2000: Ohrwurm gefällig? Den hat Vanessa Amorosi mit ihrem Song "Absolutely Everybody" geliefert. Eigentlich war der offizielle Song der Olympischen Spiele 2000 ein anderer: "The Flame" von Tina Arena and the Sydney Children's Choir. "Absolutely Everybody" hat die Leute aber deutlich mehr begeistert und mauserte sich so zur inoffiziellen Olympia- Hymne