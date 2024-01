Ana de Armas, Chris Evans, Russell Crowe, Helen Mirren, Jennifer Lopez, Michael Douglas, Megan Fox, Lucy Liu - sie alle sind für einen Preis nominiert, den eigentlich keiner will: die "Goldene Himbeere" 2024. Der "Anti-Oscar" wird alljährlich einen Tag vor den glanzvollen Acadamy Awards vergeben - für die mieseste Schauspiel-Leistung.



Im vergangenen Jahr kam Ana de Armas noch ungeschoren davon. 2023 war "Blonde", in dem sie die Rolle der Marilyn Monroe spielt, mit acht Nominierungen Spitzenreiter für den Schmähpreis. In diesem Jahr hat es sie nun selbst mit einer Nominierung erwischt, für ihre Leistung im Film "Ghosted". Ein möglicher Trost: Auch Helen Mirren, Grande Dame des Films und Oscarpreisträgerin, ist auf der Nominiertenliste gelandet.

Nominierte in der Kategorie "Schlechteste Schauspielerin":



Ana de Armas / "Ghosted"

Megan Fox "Johnny & Clyde"

Salma Hayek / "Magic Mike's Last Dance"

Jennifer Lopez / "The Mother" Dame

Helen Mirren / "Shazam! Fury of the Gods"

Echt zum Gruseln

Auch er hat die Jury mit einer eher bescheidenen Leistung überzeugt: Oscarpreisträger Russell Crowe. Für seine Rolle im Horror-Thriller "The Pope's Exorcist" darf sich der 59-Jährige möglicherweise über die Auszeichnung als "schlechtester Schauspieler" ärgern. Gleiches gilt für seinen Schauspielkollegen, Marvel-Star Chris Evans. Für seinen schwachen Auftritt in "Ghosted" kann auch er den Schmähpreis fürchten.

Weitere Nominierte in der Kategorie "Schlechtester Schauspieler" sind:



Vin Diesel / "Fast & Furious 10"

Jason Statham /"Meg 2: Die Tiefe"

Jon Voight /"Mercy"

In der Top-Sparte "Schlechtester Film" geht der Action-Blockbuster "The Expendables 4" mit gleich sieben Nominierungen ins Rennen um die "Goldene Himbeere" - dabei bekommen gleich mehrere Darsteller ihr Fett ab. Unter anderem für eine "Goldene Himbeere" nominiert sind Megan Fox und Sylvester Stallone.

Als gruselig schlecht empfand die Jury auch die Horrorstreifen "Der Exorzist - Bekenntnis" und "Winnie the Pooh: Blood and Money". Sie gehören mit jeweils fünf Nominierungen zu den heißesten Anwärtern auf eine "Goldene Himbeere". Aber auch die Filme "Meg 2: Die Tiefe" und "Shazam! Fury of the Gods" hätten aus Sicht der Jury einen Dämpfer verdient.

Nominierte "Schlechteste Schauspielerin/Nebenrolle":

Kim Cattrall / "About My Father"

Megan Fox / "Expend4bles"

Bai Ling / "Johnny & Clyde"

Lucy Liu / "Shazam! Fury of the Gods"

Mary Stuart Masterson / "Five Nights at Freddy's"

Nominierte "Schlechtester Schauspieler/Nebenrolle":

Michael Douglas / "Ant Man & The Wasp: Quantumania"

Mel Gibson / "Confidential Informant"

Bill Murray / "Ant Man & The Wasp: Quantumania"

Franco Nero (als "The Pope") / "The Pope's Exorcist"

Sylvester Stallone / "Expend4bles"

