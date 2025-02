Mariella Ahrens ist wieder in festen Händen. Das verriet die Schauspielerin in einem Interview mit RTL am Rande der Lambertz Monday Night in Köln. Die Beziehung zu ihrem Freund sei aber "eigentlich nicht so frisch". "Ihr habt's nur nicht mitgekriegt", witzelt sie. Schon seit mehr als einem halben Jahr ist die 55-Jährige mit ihrem neuen Partner zusammen.



Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, verrät sie nicht. Nur so viel: Er sei ungefähr in ihrem Alter, und die beiden hätten sich in Köln kennengelernt - face to face, ganz ohne Dating-App.



Bis zu einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich wird es aber noch dauern. Der neue Freund von Mariella Ahrens steht nämlich nicht in der Öffentlichkeit - das Paar genießt sein Liebesglück ganz privat und jenseits des Rampenlichts.