16.04.2024 | Alkohol-Beichte: Schauspieler Emilio Sakraya spricht über Kontrollverlust

Zu viel Alkohol und Kontrollverlust - so soll der Beginn von Emilio Sakrayas Karriere ausgesehen haben. Der Schauspieler und Sänger erklärt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er diese Zeit bereue, denn vor allem mit Alkohol habe er schlechte Erfahrungen gemacht.

Ich habe viele Sachen erzählt, die ich nicht hätte erzählen sollen, weil sie privat waren. Aber generell in einen Zustand zu kommen, in dem man nicht die volle Kontrolle darüber hat, was man sagt, ist einfach schwierig. Emilio Sakraya Deutsche Presse-Agentur

Mittlerweile habe er sein Leben aber völlig umgekrempelt. Der 27-Jährige verzichtet auf Alkohol und Zigaretten und macht täglich Sport. Er bereue seine alkoholbedingten Aussetzer und habe sich verändert, so der Schauspieler, der durch die Bushido-Biografie "Zeiten ändern dich", die "Bibi und Tina"-Filme und die Gangsterserie "4 Blocks" bekannt wurde.

13.04.2024 | Diane Kruger brauchte Wodka vor Sexszenen

Schauspielerin Diane Kruger hat früher beim Dreh von Sexszenen Unterstützung in Form von Alkohol gebraucht. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte sie, dass sie früher vor dem Dreh solcher Szenen einen "Shot Whiskey oder Wodka" getrunken habe.



Auf die Frage, ob sie das nach wie vor so handhabe, sagte sie, dass es mittlerweile nicht mehr so ein Thema sei. Inzwischen habe sie eine Routine entwickelt und gelernt, dass man bei Liebesszenen "nicht hundertprozentig Gas geben" müsse, damit es echt aussehe, so die 47-Jährige.



Aktuell ist Kruger, die aus der niedersächsischen Gemeinde Algermissen stammt, im Erotikthriller "Visions" zu sehen. Auch Sexszenen gehören im Film dazu.

10.04.2024 | Michelle will ihre Gesundheit in den Mittelpunkt rücken

Schlagersängerin Michelle musste in ihrem Leben schon große gesundheitliche Rückschläge verkraften. Rückblickend sagt sie nun in einem Interview mit dem "Stern", dass sie besser auf sich hätte aufpassen müssen.

Ich habe meine Gesundheit generell oft vernachlässigt. Ich wollte perfekt sein und funktionieren. Michelle Stern

Als Beispiel nennt sie ihren Schlaganfall im Jahr 2003, als sie gerade auf Tour war. Sie legte lediglich eine kurze Pause ein, bevor der straffe Zeitplan weiterging. "Mir wurde gesagt: Man kann die ganzen Menschen nicht enttäuschen, die auf dich warten, deine Konzerte sehen wollen", so Michelle.

Künftig will die 52-Jährige kürzertreten und besser auf sich aufpassen. Das bedeutet auch: Weniger frische Musik für ihre Fans, denn das Album "Flutlicht", das im Sommer erscheinen wird, soll ihr letztes sein. Es sei die richtig Zeit, um aus diesem Haifischbecken auszusteigen, begründet Michelle den Schritt.



Privat ist sie übrigens seit mehr als einem halben Jahr mit ihrem Freund, Schlagerstar Eric Philippi, glücklich.

03.04.2024 | Jella Haase über Selbstzweifel, mentale Probleme und Essstörungen

Jella Haase sorgt mit ihrem neuesten Film "Chantal im Märchenland" wieder einmal für Furore. Mit ihren 31 Jahren zählt sie zu den erfolgreichsten Schauspielerin des Landes. Doch Erfolg, klingelnde Kinokassen und Fan-Scharen schützen auch sie nicht vor Selbstzweifeln, wie sie nun offen im "Spiegel"-Interview erzählt.

99 Prozent der Frauen in meinem Umfeld haben ein Problem mit ihrem Essverhalten. Unsere Körper werden ständig begutachtet und beurteilt, das hinterlässt Spuren. Durch diese Körperideale stehen wir unter enormem Druck. Wie sollten wir uns da nicht manchmal hässlich oder dick fühlen? Jella Haase Spiegel

Jella Haase findet: "Wir müssen unser Normal neu definieren und aufhören, uns so zu geißeln." Was ihr in dunklen Phasen hilft: Auf sich aufpassen, sich Ruhephasen und viel Quality Time mit Freunden und Familie gönnen.

