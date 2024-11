Wer in einer Serie eine Hauptrolle spielt, hat als Schauspieler viel zu tun. Das gilt auch für den neuen Traummann in "Sturm der Liebe". Elias Reichert ist von Köln nach München gezogen, um dem "Fürstenhof" nah zu sein. Die Folge: eine Fernbeziehung, die aber gut funktioniert, wie er im Interview mit bunte.de sagt.

Man müsste Klavier spielen können. Das gilt für Elias Reichert nicht. Der Schweizer kann Herzen im Sturm erobern. Er spielt Klavier, dazu auch noch ziemlich gut Violine, Schlagzeug und Gitarre.



Dazu spricht er mehrere Sprachen, sogar in Koreanisch hat er Grundkenntnisse. Privat kocht er gern. Vor allem für Freunde. Auch wenn dafür aktuell wahrscheinlich wenig Zeit bleibt.



Elias Reichert hat in Leipzig Schauspiel studiert. Er war anschließend im Ensemble des Schauspiel Köln engagiert und unter anderem im "Tatort" und in "Soko Köln" zu sehen.