Ob die Gerüchte nun stimmen oder nicht. Aaron Taylor-Johnson bleibt ein spannender Name für die potenzielle Nachfolge von Daniel Craig. Bekannt geworden ist Taylor-Johnson unter anderem durch Rollen in "Kick-Ass", "Kick-Ass 2" und die "Avengers"-Filmreihe. Einen Golden Globe gab es 2017 für seine schauspielerische Leistung in "Noctural Animals".



Im selben Jahr wurde er in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen, die jährlich die Oscars vergibt. Zuletzt war Taylor-Johnson an der Seite von Brad Pitt in "Bullet Train" zu sehen.