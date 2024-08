"Du bist unser Held! Du bist der Held Deutschlands! Du bist der beste Torwart der Welt!", schreibt die 24-Jährige, die seit November 2023 mit Manuel verheiratet ist. "Du kannst unendlich stolz sein, was du mit der Nationalmannschaft erreicht hast! Ich bin es! Wir lieben dich unendlich!", heißt es weiter. Richtig emotional wird der Post durch zahlreiche Herzen und Familien-Emojis.

Auch wenn der 38-Jährige seine Fußballschuhe noch nicht ganz an den Nagel hängt - er steht weiterhin im Tor des FC Bayern München - wird er durch den Wegfall der Länderspiele deutlich mehr Zeit für seine Familie haben. Über den Ehemann und Familienvater Manuel Neuer ist nicht viel bekannt, doch bei einer Pressekonferenz im Juni gewährte der Torhüter einige seltene private Einblicke, die auch auf seine Zukunft schließen lassen. "Es macht sehr viel Spaß als Vater auf jeden Fall. Ich bin auch sehr glücklich und froh darüber", sagte Neuer, der im März dieses Jahres Vater eines Sohnes geworden ist.

In seiner Nationalmannschafts-Karriere stand Neuer 124 Mal für Deutschland im Tor und nahm an acht großen Nationen-Turnieren teil. Höhepunkt war die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, die mit dem Titelgewinn endete. Experten sind sich einig, dass Neuer das moderne Torwartspiel wie kein anderer geprägt hat. Einige bezeichnen ihn sogar als den besten Torhüter aller Zeiten.