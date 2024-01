Das Kinojahr 2023 brachte viele Überraschungen mit sich! Die Filme "Barbie" und "Oppenheimer" retteten das Sommerkino. Und der monatelange Streik in Hollywood hat viele angekündigte Starts von Blockbustern ins neue Jahr 2024 verschoben.

Blockbuster von 2024: "Dune 2" mit Timothée Chalamet und Zendaya

Eigentlich war "Dune 2" als Blockbuster des Jahres 2023 angedacht. Durch die Streiks in Hollywood kommt der zweite Teil der Verfilmung um den Krieg auf einem Wüstenplanet mit Timothée Chalamet und Zendaya aber erst Ende Februar 2024 ins Kino. Der erste Teil der Reihe gewann bereits sechs Oscars.

Skurrile Geschichte: "Poor Things" mit Emma Stone und Willem Dafoe

Der Film "Poor Things" hat bereits auf Filmfestivals für Begeisterung gesorgt. Das Frankenstein-Märchen kommt schon im Januar ins Kino und zeigt Emma Stone in einer skurrilen Rolle. Sie spielt eine Frau, der das Gehirn eines Babys eingesetzt wurde. Auch Schauspieler Willem Dafoe spielt in dem modernen feministischen Film mit.

Fortsetzung von "Gladiator" mit Paul Mescal

Action-Fans aufgepasst: Der zweite Teil des oscarprämierten Epos "Gladiator" kommt in die Kinos! Vor mehr als 23 Jahren spielte Russel Crowe an der Seite von Ralf Moeller den römischen Feldherrn Maximus und erhielt für seine Rolle sogar einen Oscar. Ob "Gladiator 2" mit Schauspieler Paul Mescal die Kinofans ähnlich überzeugen kann? Der Film soll in Deutschland im November in die Kinos kommen.

Nach 36 Jahren: Zweiter Teil von "Beetlejuice" mit Winona Ryder und Michael Keaton

Die Liste der Blockbuster-Fortsetzungen 2024 ist lang: Fans von Tim Burtons Horrorkomödie "Beetlejuice" können sich nach 36 Jahren auf einen zweiten Teil freuen - und auch auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern wie Winona Ryder und Michael Keaton! Der Kinostart von "Beetlejuice 2" soll im September sein.

Fortsetzung von "Deadpool" und "Mad Max"

Im Sommer 2024 soll außerdem "Deadpool 3" mit Ryan Reynolds über die Leinwände laufen, als einziger Marvel-Blockbuster des Jahres. Und auch bei "Godzilla x Kong" können sich Filmfans auf sehr viel Action freuen.



Auch der langersehnte fünfte Teil von George Millers oscarprämierter Reihe "Furiosa: A Mad Max Saga" ist für das neue Jahr geplant. Die Fortsetzung soll im Mai Premiere feiern und zeigt wieder Tom Hardy in der Hauptrolle.

Prequel von "Der Herr der Ringe"

Auch "Der Herr der Ringe"-Fans können sich freuen! Mit "The Lord of the Rings: The War of the Rhirrim" kommt ein sogenanntes Prequel auf die Leinwände. Der Film spielt 183 Jahre vor der Handlung von Peter Jacksons "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" und soll im Dezember im Kino laufen.

Drama "The Zone of Interest" mit Sandra Hüller und Christian Friedel

Auch der Film "The Zone of Interest" mit Christian Friedel und Sandra Hüller in der Hauptrolle wird Ende Februar in den deutschen Kinos erwartet. Das Drama hat schon jetzt viel internationales Lob bekommen und erzählt von der Familie des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß.

Deutsche Blockbuster mit Matthias Schweighöfer und Karoline Herfurth

Mit der Komödie "Das Leben der Wünsche" kommt auch Matthias Schweighöfer zurück auf die Leinwand. Tom Schilling und Karoline Herfurth sind bereits ab Februar mit "Eine Million Minuten" in den Kinos zu sehen. Darin nimmt sich ein Paar vor, die Zeit mit seinen Kindern bewusster zu verbringen und verschiedene Abenteuer zu erleben.



Eine weitere deutsche Produktion ist "Alles Fifty Fifty" mit Moritz Bleibtreu und Laura Tonke in den Hauptrollen. In der Komödie geht es um ein Elternpaar, dass sich nach der Trennung um den gemeinsamen Sohn kümmert, der gar nicht mal so gut erzogen ist.