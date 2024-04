Die Karriere des schweizer Stars startete schon im Alter von 13 Jahren. Mit dem Musical "Ich war noch niemals in New York" trat Nemo erstmals vor Publikum auf. Hier entdeckte das heute 24-jährige Talent die Liebe zur Musik und die große Bühne. Beim Musical sollte es jedoch nicht bleiben.

Mir geht es heute nicht so gut. Es ist nicht immer einfach, stark zu bleiben und über transphobe oder andere hässliche Kommentare hinwegzusehen. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie jemand sich die Mühe machen kann, so etwas Gehässiges zu schreiben.

Mit "The Code" wird Nemo beim ESC antreten. Der Song gilt mittlerweile verschiedenen Wettbüros zufolge als Favorit für den ESC-Sieg.



Der Song überzeugt klanglich mit einer Mischung aus Rap, Drum 'n' Bass und Oper, doch auch der Text hat es in sich. Nemo spricht in diesem Lied über den schwierigen Prozess der Selbstfindung und die eigene Erkenntnis, non-binär zu sein.



In seiner Teilnahme am Eurovision Song Contest sieht das schweizer Talent eine große Chance: