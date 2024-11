Legenden, Newcomer und große Emotionen: Bei den MTV Europe Music Awards haben sich am Sonntag (10.11.) Stars und Sternchen in Manchester versammelt und brachten die Pop-Welt zum Strahlen. Für den Gänsehaut-Moment des Events sorgte Sängerin Rita Ora, die durch den Abend führte und mit Tränen in den Augen an den kürzlich verstorbenen Sänger Liam Payne erinnerte.