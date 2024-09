Der Grund für die Verschiebung: gesundheitliche Probleme bei "Iron Mike". Dem 58-Jährigen sei empfohlen worden, nur ein minimales bis leichtes Training zu absolvieren, teilte Ausrichter Most Valuable Promotions (MVP) damals mit. Deshalb könne der Kampf nicht am 20. Juli stattfinden. Mike Tyson soll während eines Fluges von Miami nach Los Angeles einen medizinischen Zwischenfall gehabt haben. Tysons Sprecher sagte dazu, Tyson sei kurz vor der Landung wegen eines Magengeschwürs übel und schwindelig geworden.

Von seinen Fans gab es nach der Juli-Absage viel Zuspruch, wofür sich "Iron Mike" auf seiner Instagram-Seite bedankte und noch einmal richtig loslegte: "Jake Paul, das hat dir vielleicht etwas Zeit verschafft, aber am Ende wirst du trotzdem K.o. gehen und für immer aus dem Boxsport ausscheiden", so der 58 Jahre alte einstige Box-Champion. Vor wenigen Wochen legte er noch mal nach: "Anderer Tag, gleiches Ergebnis. Ich werde Jake Paul K.o. schlagen." Bei einem Aufeinandertreffen der beiden bezeichnete Tyson seinen Gegner kürzlich abfällig als "Fan".

Ob am 20. Juli oder am 15. November, die Kampfankündigung der beiden war auf jeden Fall eine Sensation: Die Box-Legende wollte noch einmal in den Ring steigen - im Alter von 58 Jahren. Sein Gegner: der 30 Jahre jüngere Jake Paul.



Der Internet-Star, der erst seit 2018 boxt, forderte den Altmeister heraus, der als einer der besten und am meisten gefürchteten Schwergewichts-Boxer gilt, aber auch schon seit rund 20 Jahren offiziell in Box-Rente ist.



"Mit einem der berühmtesten Boxer in den Ring zu steigen, wird nicht nur der größte Kampf meines Lebens, es hat auch das Potenzial, die Geschichte des Boxens zu verändern", freut sich Paul auf den Kampf vor 80.000 Zuschauern im US-Bundesstaat Texas.