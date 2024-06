Es sei Mike Tyson empfohlen worden, in den nächsten Wochen nur ein minimales bis leichtes Training zu absolvieren, gab Most Valuable Promotions (MVP) bekannt. Deswegen könne der Kampf nicht am 20. Juli stattfinden. MVP ist ein Unternehmen von Gegner Jake Paul und organisiert das Box-Spektakel. Mike Tyson soll zuvor während eines Fluges von Miami nach Los Angeles einen medizinischen Zwischenfall gehabt haben. Tysons Sprecher sagte damals, Mike Tyson sei kurz vor der Landung aufgrund eines Magengeschwürs übel und schwindlig geworden. "Er ist dem medizinischen Personal dankbar, das ihm geholfen hat."

Mike Tyson dankte auf seiner Instagramseite allen Fans für die Geduld und den Zuspruch und ließ es dann noch einmal krachen: „Jake Paul, es hat dir vielleicht etwas Zeit verschafft, aber am Ende wirst du trotzdem KO gehen und für immer aus dem Boxsport ausscheiden", so der 57 Jahre alte Boxer.

Es war eine Sensation: Box-Legende "Iron" Mike Tyson wollte noch einmal in den Ring steigen - im Alter von 57 Jahren. Sein Gegner: der 30 Jahre jüngere Jake Paul.



Der Internet-Star, der erst seit 2018 boxt, forderte den Altmeister heraus, der als einer der besten und gefürchtetsten Schwergewichts-Boxer gilt, aber auch schon seit 19 Jahren offiziell in Box-Rente ist.



"Zu einem der berühmtesten Boxer in den Ring zu steigen, wird nicht nur der größte Kampf meines Lebens, das hat auch das Potenzial, die Geschichte des Boxens zu verändern", freute sich Paul auf den Kampf, der eigentlich am 20. Juli vor 80.000 Zuschauern im US-Bundesstaat Texas stattfinden sollte.



Auch online sollen Interessierte den Kampf verfolgen können. Ein großer Streaminganbieter hat sich bereits die Übertragungrechte gesichert.