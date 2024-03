Seit einigen Tagen steht es fest: Box-Legende "Iron" Mike Tyson wird noch einmal in den Ring steigen - im Alter von 57 Jahren. Sein Gegner ist der 30 Jahre jüngere Jake Paul.

Der Internet-Star, der erst seit 2018 boxt, fordert den Altmeister heraus, der als einer der besten und gefürchtetsten Schwergewichts-Boxer gilt, aber auch schon seit 19 Jahren offiziell in Box-Rente ist.



"Zu einem der berühmtesten Boxer in den Ring zu steigen, wird nicht nur der größte Kampf meines Lebens, das hat auch das Potenzial, die Geschichte des Boxens zu verändern", freut sich Paul auf den Kampf, der am 20. Juli vor 80.000 Zuschauern im US-Bundesstaat Texas stattfinden soll.



Auch online sollen Interessierte den Kampf verfolgen können. Ein großer Streaminganbieter hat sich bereits die Übertragungrechte gesichert.