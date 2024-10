Unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ feierte Florian Silbereisen am Samstagabend (19.10.) in Dortmund vor 20.000 Fans den deutschen Schlager. In Europas größter TV-Schlager-Liveshow glänzten unter anderem Andrea Berg, Kerstin Ott und Howard Carpendale.



Doch für den emotionalsten Moment des Abends sorgte Eric Philippi mit einem Liebes-Ständchen für seine Freundin Michelle. Diese hatte gerade ihren neuesten Song performt und stand noch auf der Bühne, als das Überraschungsständchen kam.