In wenigen Tagen feiert Michelle Hunziker ihren 48. Geburtstag. Ihr biologisches Alter sagt allerdings was anderes. Das beschreibt den körperlichen Alterszustand eines Menschen - und demnach soll die Moderatorin erst 25 Jahre alt sein. Dafür hat sie eine ganze simple Erklärung, für die man nicht mal das Haus verlassen oder tief in die Tasche greifen muss.