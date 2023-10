Michelle: "Das war’s für mich."

Die Fans waren immer ihr Antrieb weiterzumachen, doch es gab auch zu viele Menschen in ihrem Leben, die ihr Vertrauen missbrauchten:

Ich war zu naiv und nichtwissend, hatte keinen Anker, keinen Boden und kein Elternhaus, in dem ich lernen konnte, wie man zwischen guten und schlechten Menschen unterscheidet. Sängerin Michelle instagram/michelle_aktuell

Laut eigener Aussage hatte sie nicht die Möglichkeit, zu lernen, mit finanziellen Dingen eigenständig umzugehen. Sie habe keine andere Wahl gehabt als, "blind zu vertrauen".



Das wurde ihr in der Vergangenheit offenbar zum Verhängnis. So hatte Michelle mehr als ein Mal Ärger mit dem Finanzamt. Auch dies sei wohl ihrer Naivität geschuldet, so die Sängerin.

Bildrechte: IMAGO / osnapix

Ein Abschiedsalbum soll die Wahrheit ans Licht bringen

In ihrem Instagram-Posting schreibt Michelle weiter:

Aus Angst, die Bühne und mein Leben als Michelle zu verlieren, habe ich fast immer den Mund gehalten, wenn wieder irgendwelche Geschichten über mich in der Öffentlichtkeit breit getreten wurden... jetzt jedoch ist die Wahrheit am Zug! Sängerin Michelle instagram/michelle_aktuell

In einem Interview mit der "Bild" ergänzt der Schlagerstar: "Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben. Weder als Künstlerin Michelle noch als Tanja."