Finanzstarke Anhänger des Ausnahme-Formel-1-Fahrers haben nun dennoch die Möglichkeit, ihrem Idol ganz nah zu sein - wenn auch nur am Handgelenk. Anlässlich des 30. Jahrestags von Schumachers erstem Weltmeistertitel 1994 werden mehrere Uhren aus dem Privatbesitz des früheren Rennfahres versteigert. Mit dabei: ein Audemars Piguet Royal Oak -Chronograph und die F.P.Journe Vagabondage 1 -Uhr.

Interessenten haben noch bis zum 13. Mai Zeit, ein Gebot beim Auktionshaus Christie's abzugeben, denn dann sollen die Uhren in Genf versteigert werden. Schätzungen zu den beiden Schmuckestücken gehen bis zu einem Betrag von rund vier Millionen Euro.



Bei einem wirklichen Interesse müssen die Bieter-Taschen also äußerst tief sein. Der Erlös soll nach Angaben von RTL in die Pflege des einstigen Ausnahme-Rennfahrers fließen.