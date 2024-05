Es war ein außergewöhnlicher Tag für Fans von Michael Schumacher: Acht Uhren aus dem Besitz der Formel-1-Legende wurden am Dienstag (14.5.) in Genf versteigert. Die wertvollste ging für rund 1,2 Mio. Euro weg! Der Gesamterlös der acht Uhren dürfte zwischen 8 und 9 Millionen Euro liegen. Über die Käufer der Uhren wurde nichts bekannt.

Interessenten konnten sich noch bis Montag, den 13. Mai, für die Versteigerung beim Auktionshaus Christie's registrieren lassen. Ursprünglich sollten die Uhren schon am Montag in Genf versteigert werden, doch der Termin wurde auf Dienstag verschoben. Grund war ein technisches Sicherheitsproblem, dass die Website des Auktionshauses beeinträchtigt hat.

Die Uhren in der Auktion seien in einem Top-Zustand, so Christie's Uhrenspezialist Alexandre Gouverneyre. Einige könnten winzige Gebrauchsspuren haben, was den Wert aber wahrscheinlich nur erhöhe, meinte Gouverneyre.



Es rege die Fantasie an: Ein kleiner Kratzer, der am Handgelenk von Michael Schumacher passiert sein dürfte.